Pfizer : Conclut l'acquisition de Biohaven Pharmaceuticals

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce la finalisation de son acquisition de Biohaven Pharmaceutical Holding Company, le fabricant de NURTEC ODT (rimegepant), un traitement antimigraineux innovant approuvé pour le traitement aigu et la prévention de la migraine épisodique chez les adultes.



L'acquisition apporte à Pfizer un portefeuille d'antagonistes prometteurs des récepteurs du peptide lié au gène de la calcitonine (CGRP), notamment, le Rimegepant, le Zavegepant et un portefeuille d'actifs précliniques pour le CGRP.



'Le succès de NURTEC® ODT, associé au pipeline CGRP de Biohaven, renforcera le pipeline innovant de Pfizer en médecine interne jusqu'en 2030, et au-delà ', a déclaré Aamir Malik, vice-président exécutif, Chief Business Innovation Officer, Pfizer.



Pfizer a acquis toutes les actions en circulation de Biohaven qu'elle ne détenait pas déjà, pour un montant de 148,50 dollars par action, soit une transaction d'environ 11,6 milliards de dollars. Suite à cette acquisition, Biohaven est devenue une filiale à part entière de Pfizer.



Immédiatement avant la clôture de l'acquisition, Biohaven a procédé à la scission de Biohaven Ltd. en distribuant les actions de Biohaven Ltd. aux actionnaires de Biohaven.



