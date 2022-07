Pfizer : Candidat vaccin de nouvelle génération pour le COVID

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech font progresser leur stratégie de vaccination contre la COVID-19 avec le début de l'étude d'un candidat vaccin de nouvelle génération basé sur une conception améliorée de la protéine Spike.



Pfizer et BioNTech ont lancé une étude de phase 2 randomisée afin d'évaluer l'innocuité, la tolérabilité et la réponse immunitaire d'un candidat vaccin amélioré à base d'ARNm COVID-19 à une dose de 30 μg.



La protéine de pointe améliorée codée à partir des ARNm dans BNT162b5 a été modifiée dans le but d'augmenter l'ampleur et l'étendue de la réponse immunitaire qui pourrait mieux protéger contre la COVID-19.



' Il s'agit du premier de plusieurs candidats vaccins avec une conception améliorée que les sociétés prévoient d'évaluer dans le cadre d'une stratégie scientifique à long terme de vaccin contre la COVID-19 afin de générer potentiellement des réponses immunitaires plus robustes, plus durables et plus larges contre les infections par le SRAS-CoV-2 et la COVID-19 associée ' indique le groupe.



