Pfizer : BofA dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - BofA a annoncé mercredi avoir dégradé sa recommandation sur le titre Pfizer de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours laissé inchangé à 60 dollars.



Dans une note de recherche, le broker américain étaye sa décision par la perspective d'un déclin des revenus générés sous l'effet de l'épidémie de Covid, mais aussi une trajectoire de croissance jugée confuse.



Si le lancement de nouveaux médicaments devrait permettre au groupe biopharmaceutique de limiter la perte de revenus de 17 milliards de dollars qui se profile sur la période 2025-2030 avec la fin de l'exclusivité sur certains médicaments, Bank of America juge que ses perspectives à plus long terme sont plus floues.



