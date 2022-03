Pfizer : Avis positif du CHMP pour le KEYTRUDA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a adopté un avis positif recommandant l'approbation de KEYTRUDA.



Il s'agit du traitement anti-PD-1 de Merck pour les patients atteints de tumeurs à instabilité microsatellite élevée (MSI-H) ou déficiente en réparation d'inadéquation (dMMR) dans cinq types de cancer différents.



La recommandation soutient l'utilisation de KEYTRUDA chez certains patients atteints d'un cancer colorectal, gastrique, de l'intestin grêle ou biliaire MSI-H/dMMR non résécable ou métastatique, ainsi que d'un carcinome de l'endomètre MSI-H/dMMR avancé ou récurrent.



La recommandation du CHMP était basée sur les résultats de l'essai de phase 2 KEYNOTE-158 ainsi que sur les résultats de l'essai de phase 2 KEYNOTE-164, qui ont également soutenu l'approbation accélérée de KEYTRUDA par la Food and Drug Administration (FDA).



' KEYTRUDA est déjà devenu une option de traitement de première intention importante pour certains patients en Europe atteints d'un cancer colorectal MSI-H ou dMMR, et nous sommes heureux que le CHMP ait recommandé KEYTRUDA en monothérapie pour d'autres patients atteints de tumeurs MSI-H ou dMMR. ' a déclaré le Dr Scot Ebbinghaus, vice-président, développement clinique mondial, Merck Research Laboratories.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.