Pernod ricard : Un objectif environnemental avancé à 2021

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce la fin de l'utilisation de tout objet promotionnel en plastique à usage unique sur ses points de vente d'ici 2021, et non plus 2025 comme initialement prévu, dans le cadre de sa feuille de route à horizon 2030.



Pour ce faire, le groupe de spiritueux a diffusé un ensemble de mesures concrètes au sein de ses 90 filiales dans le monde afin de les accompagner dans la suppression totale de ces objets en plastique à usage unique.



Dans le cadre de sa feuille de route 2030 'Développement Durable et Responsabilité Sociétale', il s'est également engagé à utiliser des articles 100% recyclables, réutilisables ou compostables d'ici la fin de la décennie.



