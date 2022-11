Pernod ricard : Un four à verre à hydrogène pour Absolut

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce qu'Absolut Vodka sera la première marque internationale de spiritueux à utiliser un four alimenté en partie à l'hydrogène pour produire ses bouteilles iconiques à grande échelle, permettant de réduire significativement ses émissions de CO2.



Cette marque phare du groupe français a en effet conclu avec Ardagh Glass Packaging un accord portant sur l'utilisation de ce four alimenté en partie par de l'hydrogène (20% de gaz vert) produit sur place à Ardagh, dès le deuxième semestre 2023.



En marge de ce partenariat, Pernod Ricard annonce intégrer Glass Futures, une structure à but non lucratif réunissant l'industrie et le milieu universitaire pour créer un centre d'excellence mondial, visant à élaborer des bouteilles durables et faibles en carbone.



