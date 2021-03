Pernod ricard : Tendance stable après les rumeurs sur TWE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre est stable aujourd'hui après deux jours de repli (-1,1%). En revanche le titre TWE a gagné près de 9% en deux séances. Crédit Suisse confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 172 E suite aux rumeurs d'intérêts pour le groupe australien Treasury Wine Estates (TWE).



Credit Suisse estime qu'il est peu probable que Pernod Ricard se porte candidat de TWE. ' Nous pensons qu'une offre d'achat pure et simple pour TWE ne correspond pas aux objectifs de Pernod '.



Le Daily Mail a indiqué que Pernod Ricard 'pourrait être intéressé par tout ou partie des domaines viticoles'.



' Nous pensons que Pernod pourrait être intéressé par le positionnement premium de Penfolds compte tenu de sa forte notoriété en Chine, mais la marque est actuellement affectée par les incertitudes quant à son potentiel futur ' indique Credit Suisse.



La marque a été fortement touchée par une taxe d'importation provisoire de 169% par la Chine sur le vin australien.



' Nous pensons que la partie la plus attrayante du portefeuille de TWE est les marques Penfolds, qui sont bien positionnées et qui profite d'un fort capital marque en Chine, et seraient très complémentaire au portefeuille de spiritueux premium de Pernod ' rajoute l'analyste.



