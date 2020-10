Pernod ricard : Pernod Ricard table sur un retour de la croissance des ventes au S2 2020-2021

PARIS (Reuters) - Le groupe de vins et spiritueux Pernod Ricard a dit jeudi espérer renouer avec la croissance de son chiffre d'affaires au second semestre de son exercice 2020-2021 après un premier trimestre marqué par une amélioration séquentielle de ses ventes.

Le chiffre d'affaires sur cette période est ressorti à 2,236 milliards d'euros, en décroissance interne de 6%, toujours affecté par le plongeon de l'activité "travel retail" - les ventes dans les aéroports - en raison de la pandémie de coronavirus.

En revanche, Pernod Ricard dit observer une activité toujours résistante du off-trade aux Etats-Unis et en Europe et une "réouverture partielle" du on-trade, qui correspond aux ventes dans les bars et restaurants.

"Notre premier trimestre est encourageant. Le chiffre d’affaires reste en déclin mais l’activité a fortement rebondi par rapport au trimestre précédent", a commenté dans un communiqué le PDG Alexandre Ricard.

A la Bourse de Paris, le titre Pernod-Ricard progressait de 2,87% à 145 euros, signant une des plus fortes hausses du CAC 40, en repli de 0,55% au même moment.

Le groupe a fait mieux que prévu au premier trimestre, soulignent dans une note les analystes d'Investec qui précisent que le consensus tablait sur un repli de 13,1% des ventes en données organiques.

"La plus grosse surprise revient à la division Amériques, où les ventes publiées sont 20% au-dessus des attentes", soulignent-ils.

Le deuxième trimestre de l'exercice 2020-21 devrait encore être "très perturbé" par le COVID-19, a toutefois prévenu Alexandre Ricard dans un entretien à Reuters.

Les ventes dans le "travel retail", qui représente 6% du chiffre d'affaires de Pernod Ricard, ne rebondiront pas au cours de l'exercice clos fin juin, et devraient accuser un repli à deux chiffres, a-t-il dit.

Au premier trimestre, les ventes de cette division ont chuté de 64%.

(Blandine Hénault et Dominique Vidalon, édité par Jean-Stéphane Brosse)

