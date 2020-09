Pernod ricard : Succès d'une émission obligataire de 2 Mds$

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a annoncé hier les termes de sa nouvelle émission obligataire d'un montant total de 2,0 milliards de dollars américains comprenant trois tranches Long 7 ans, Long 10 ans et 30 ans.



Pernod Ricard a placé ces obligations à un coupon moyen de 1,79% et une maturité moyenne de 14,5 ans. Cette transaction permet ainsi à Pernod Ricard d'allonger la maturité moyenne de sa dette obligataire de 6,0 ans à 7,2 ans.



' Le produit net de cette émission obligataire sera affecté aux besoins généraux de la société, et notamment au remboursement partiel ou total des 500 millions de dollars d'obligations arrivant à échéance en avril 2021, portant intérêt au taux annuel de 5,75%, et des 1 500 millions de dollars d'obligations arrivant à échéance en janvier 2022, portant intérêt au taux annuel de 4,45% ' indique le groupe.



