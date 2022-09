À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en réitérant son conseil 'conserver' sur Pernod Ricard, Stifel remonte son objectif de cours de 192 à 200 euros, ayant rehaussé de 4% en moyenne ses estimations de résultats pour intégrer le dépassement des attentes en 2022 et des effets de changes récents.



'Les résultats annuels ont légèrement battu le consensus, avec un fort dépassement sur les ventes du quatrième trimestre en partie contrebalancé par une contraction plus raide de la marge opérationnelle organique au second semestre', note le broker.



'La direction ne s'est pas engagée à atteindre ses objectifs à moyen terme 2023-25 d'une expansion de marge organique moyenne de +50-60 pb en 2023, mais vise toujours du levier opérationnel cette année, encouragée par le phasage de ses initiatives de prix', poursuit-il.



