Pernod ricard : Stifel conserve son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'conserver' et son objectif de cours de 200 euros sur Pernod Ricard, au lendemain de l'annonce par le groupe de spiritueux qu'il allait accroitre sa participation dans Sovereign Brands.



'Dans notre couverture des spiritueux européens, Pernod Ricard a la plus faible exposition au marché américain', pointe Stifel, pour qui cette sous-exposition et l'exposition négligeable à la tequila ont été deux revers structurels pour la croissance organique.



Stifel attend désormais la publication du chiffre d'affaires le 20 octobre prochain. 'Nous pensons que la dynamique des ventes est restée forte, avec une prévision de croissance organique des ventes de 10,4%', affirme-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.