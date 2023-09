Pernod ricard : Stifel abaisse sa cible après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ne voyant que des catalyseurs limités dans le dossier, Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Pernod Ricard avec un objectif de cours ajusté de 210 à 202 euros, principalement sur des effets de changes, au lendemain des résultats annuels.



Le broker note que la marge opérationnelle sous-jacente est ressortie supérieure aux attentes, lorsqu'ajustée des effets de changes et de périmètre, et que le ton de la direction s'est montré confiant quant à la rentabilité pour l'exercice qui commence.



Selon Stifel, le principal élément négatif de la publication annuelle est venu du point de la direction sur la Chine, 'avec une activité on-trade en difficulté et un déclin attendu des ventes sur son premier trimestre 2023-24'.



