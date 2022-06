Pernod ricard : Société Générale relève son conseil à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale a relevé vendredi sa recommandation sur le titre Pernod Ricard de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours fixé à 204 euros.



S'il dit continuer d'afficher sa préférence pour Diageo au sein du secteur, l'analyste se dit positif sur les deux géants des spiritueux, qui veulent l'un comme l'autre continuer à faire croître leurs marges au cours des années qui viennent.



Dans le cas de Pernod, cette ambition se traduit par un objectif d'amélioration de la marge opérationnelle d'environ 50-60 points de base par an sur la période 2023-2025, précise-il.



Dans sa note, SG souligne d'ailleurs que le groupe français n'est pas présent sur le segment des 'bas prix' ni même de l'entrée de gamme, mais qu'il privilégie les marchés à forte croissance du 'premium' et de l''ultra-premium', sur lesquels les récessions n'ont habituellement qu'un impact 'temporaire'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.