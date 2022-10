Pernod ricard : Renforce son partenariat avec Sovereign Brands

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce accroître significativement sa participation minoritaire dans le portefeuille de vins et de spiritueux super-premium de Sovereign Brands.



' Cet investissement additionnel renforcera l'ambitieux partenariat de long terme initié en septembre 2021 et déjà marqué par le succès ' indique le groupe.



Pernod Ricard consolidera par intégration globale Sovereign Brands dans ses comptes grâce à diverses options d'achat par l'exercice desquelles le Groupe pourra à l'avenir augmenter sa participation dans Sovereign Brands.



Sovereign Brands est une entreprise qui comptent parmi les créateurs de marques de spiritueux les plus créatifs et innovants des États-Unis, premier marché mondial des spiritueux. L'entreprise a actuellement l'une des plus fortes croissances du secteur.







