Pernod ricard : Pernod Ricard relève son objectif de rentabilité opérationnelle et grimpe à un pic historique en Bourse

(BFM Bourse) - Dans le sillage d'un "excellent troisième trimestre" clos fin mars dernier, le groupe de spiritueux constate "une accélération du chiffre d’affaires, grâce à la poursuite de la reprise de l’activité", et relève ses perspectives pour son exercice 2020-2021 décalé.

Le groupe français de spiritueux Pernod Ricard a relevé mercredi son objectif de résultat opérationnel courant, pour son exercice qui sera clos fin juin, et vise désormais une croissance de 16% contre 10% auparavant, grâce à un "rythme de reprise plus soutenu que prévu".

Dans un communiqué, le groupe indique que son activité "off-trade" - soit les ventes dans les supermarchés ou chez les cavistes pour une consommation à domicile - "continue d'être résiliente alors que la demande dans le "on-trade" - la consommation dans les bars, hôtels et restaurants - "s'accélère à mesure que les restrictions sont progressivement levées" en lien avec l'épidémie de Covid-19.

"Le rythme de la reprise s'avère plus soutenu que prévu", et "grâce à ce dynamisme", Pernod Ricard indique anticiper désormais une croissance organique de son résultat opérationnel courant pour l'exercice 2020-2021 bien supérieure à l'objectif annoncé lors des résultats trimestriels en avril dernier. Le groupe avait d'ailleurs constaté un net regain d'activité sur les trois premiers mois de l'année civile, au cours desquels ses revenus ont décollé de 19% (en organique) par rapport à la même période de 2020, un résultat largement supérieur aux attentes (le consensus misait sur un rebond de 11,5%) tiré par la Chine et les Etats-Unis. Il s'était alors dit persuadé de sa capacité à "ressortir renforcé de la crise" sanitaire.

Ce mercredi avant Bourse, Pernod Ricard confirme cette ambition en indiquant s'attendre désormais à un résultat opérationnel courant 2020-2021 "globalement en ligne avec celui de l'exercice 2018-2019, malgré des ventes toujours affectées par les restrictions dans le "on-trade" et le "travel retail" (ventes dans les aéroports, NDLR), ainsi que des coûts de structure encore sous leurs niveaux normatifs".

Cette annonce est applaudie par les investisseurs puisque le titre Pernod Ricard domine le palmarès d'un CAC 40 en repli de 0,43% à 10h15, avec une progression de 3% à 185,4 euros, à un nouveau sommet historique. Le groupe de spiritueux titille désormais le seuil des 50 milliards d'euros de capitalisation boursière.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse