Pernod ricard : Recul de 6% du résultat net au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard dévoile un résultat net part du groupe en décroissance de 6% à 966 millions d'euros au titre de son premier semestre 2020-21, malgré un taux de marge opérationnelle courante en amélioration de 51 points de base en croissance interne.



Le chiffre d'affaires du géant des spiritueux s'est contracté de 8,9% à 4,98 milliards d'euros, en décroissance interne de 3,9% incluant un effet de change défavorable, avec toutefois une amélioration de tendance au deuxième trimestre par rapport au premier.



'Malgré un environnement volatil et incertain, nous attendons une croissance interne du chiffre d'affaires pour l'exercice 2020-21, grâce notamment au dynamisme de nos trois premiers marchés, les Etats-Unis, la Chine et l'Inde', estime son PDG Alexandre Ricard.



