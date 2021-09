Pernod ricard : Prise de participation dans Sovereign Brands

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a annoncé mercredi une prise de participation minoritaire au sein du capital de Sovereign Brands, un groupe américain de vins et de spiritueux positionné sur le segment haut de gamme.



Depuis 2000, Sovereign Brands s'est constitué un portefeuille de marques 'super premium' en forte croissance, en particulier aux Etats-Unis, le premier marché mondial pour les boissons alcoolisées.



Sovereign détient notamment Luc Belaire, un vin effervescent français, ainsi que Bumbu, une gamme de produits à base de rhum des Caraïbes, qui figurent parmi ses succès les plus marquants.



Le gin brésilien McQueen and the Violet Fog et la liqueur française Villon font également partie de son portefeuille.



Pernod explique que sa prise de participation constitue la première étape d'un partenariat de long terme visant à générer des opportunités commerciales et l'étude d'éventuels projets en commun.



Pernod Ricard n'a pas précisé le niveau de cette participation, ni les conditions financières de l'accord.



Sovereign Brands est une entreprise familiale fondée par deux frères, Brett et Brian Berish.



