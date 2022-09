Pernod ricard : Prévision d'UBS sur les ventes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 199 E.



' Nous prévoyons une croissance organique des ventes de +7,9% au 1er trimestre 2023 ' indique UBS.



Rappelons que le chiffre d'affaires du géant français des spiritueux s'est accru de 21% à 10,7 milliards d'euros au titre de l'exercice 2021-22, dont une croissance interne de 17%, avec des croissances à deux chiffres dans toutes les régions et catégories, hormis les vins stratégiques (-4%).



Pour l'exercice 2022-23, Le groupe prévoit une croissance dynamique et diversifiée du chiffre d'affaires, et un programme de rachat d'actions de 500 à 750 millions d'euros sera mis en oeuvre, en ligne avec les priorités définies dans sa politique financière.



