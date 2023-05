Pernod ricard : Participation minoritaire dans ecoSPIRITS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce une prise de participation minoritaire dans ecoSPIRITS, startup spécialisée dans des systèmes de distribution de vins et spiritueux premium permettant de limiter les émissions de carbone et la production de déchets.



Le Groupe a ainsi participé à l'opération de financement de Série A d'un montant total de 10 millions de dollars réalisée par ecoSPIRITS, aux côtés de Closed Loop Partners, fonds d'investissement dans l'économie circulaire et d'autres investisseurs asiatiques et internationaux de premier plan.



' Les conteneurs rechargeables d'ecoSPIRITS permettent non seulement d'importantes économies de coûts mais aussi une réduction drastique des émissions de carbone et de déchets, grâce à l'élimination de la fabrication et du transport de bouteilles en verre comme de leurs emballages ' indique le groupe.



Pernod Ricard a été, dès mars 2022, l'une des premières entreprises à s'associer à ecoSPIRITS pour la distribution de certaines de ses marques premium dans des bars de Hong Kong et Singapour.



