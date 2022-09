Pernod ricard : Oddo confirme son conseil surperformance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son conseil surperformance sur la valeur avec un objectif de cours de 217 E après l'annonce des résultats du 4ème trimestre.



L'analyste estime que les résultats sont supérieurs aux attentes essentiellement en raison d'une croissance organique bien meilleure qu'attendu au 4ème trimestre mais aussi et surtout d'effets devises bien supérieurs.



' La tonalité est confiante sur les perspectives mais à ce stade rien de précis n'est indiqué pour l'année en cours hormis un T1 qui semble avoir bien démarré ' indique Oddo.



' Sur 2021/22, le BPA dilué courant de 8,18 E ressort à +32.8% soit près de 3 points au-dessus des attentes (consensus à +29% et Oddo BHF à +30%) avec un CA à +21% et un RO Courant à +24.8% (dont +19% en lfl) '.



Oddo souligne également que la croissance organique du CA de +16,7% est bien au-dessus des attentes (Oddo BHF à +15,2% et consensus à +15,5%) et celle du ROC de +19% (vs oddo BHF à +17,3% et consensus à +18,3%).



