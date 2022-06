Pernod ricard : Oddo confirme son conseil en amont du CMD

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Pernod Ricard, avec un objectif de cours inchangé de 217 euros.



Le bureau d'analyses indique que l'annonce des objectifs de moyen terme conforte les attentes - voire offre un peu d'upside - et devrait soutenir le titre qui affiche une décote inédite de près de 10% vs Diageo (probablement en raison du différentiel d'exposition à la Chine, selon Oddo).



'Fondamentalement, nous continuons de penser que le degré de concentration stratégique du groupe sur une bataille (spiritueux) combiné à un degré relativement élevé de diversification opérationnelle (gammes, marques, canaux, segments, pays) devrait continuer de soutenir la valorisation', poursuit l'analyste.



Alors que le CMD (journée des investisseurs) se tient aujourd'hui, Oddo pense que l'événement sera principalement consacré au digital et à la meilleure exploitation de la data.



'Pour un groupe qui a construit un portefeuille de marques/gammes/catégories structuré et global, nous estimons que gagner en précision peut en effet être un facteur d'agilité et de différenciation ... et donc de croissance', conclut le broker.



