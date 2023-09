Pernod ricard : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de surperformance sur le titre Pernod Ricard avec un objectif de cours inchangé de 217 euros.



Le broker estime que la réaction de marché d'hier (-6%), à l'annonce des résultats peut notamment s'expliquer par la publication d'un BPA dilué courant qui est ressorti 4% en dessous des attentes ainsi que par un ajustement potentiel de -2% sur le taux de croissance du BPA24.



'Nous ne voyons donc pas de sanction spécifique derrière cette réaction de marché, même si certains pourraient y voir une réaction à un manque de visibilité', indique le broker.



Si Oddo BHF estime que le début d'année ne semble pas engageant, il continue de penser que les fondamentaux du secteur et du groupe restent porteurs en termes de croissance rentable.



