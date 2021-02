Pernod ricard : Nouvelle directrice juridique fin mars

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce la nomination d'Anne-Marie Poliquin en tant que directrice juridique à compter de fin mars 2021. Basée à Paris, elle reportera au PDG Alexandre Ricard et sera membre du bureau exécutif et du comité exécutif du groupe de spiritueux.



Succédant à Amanda Hamilton-Stanley, Anne-Marie Poliquin a un parcours de plus d'une trentaine d'années au sein de directions juridiques de grands groupes internationaux, notamment chez Mars où elle a acquis presque 20 ans d'expérience.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel