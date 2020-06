Pernod ricard : Nouveau siège mondial près de Saint-Lazare

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard fait part de l'installation de son nouveau siège mondial au coeur du huitième arrondissement de Paris, dans un nouveau bâtiment jouxtant la Gare Saint-Lazare et qui accueillera 900 collaborateurs sur quelques 18.000 mètres carrés.



Outre les fonctions centrales domiciliées jusqu'alors place des États-Unis, ce nouveau siège, baptisé 'The Island' en référence aux îles Paul Ricard situées au large de Toulon, réunira toutes les entités actuellement basées dans Paris et sa région.



'La Fondation Ricard, qui devient la Fondation Pernod Ricard, occupera l'essentiel du premier niveau du bâtiment et proposera de nombreux évènements artistiques accessibles à tous gratuitement', ajoute le géant des spiritueux.



