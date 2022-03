Pernod ricard : Nouveau plan d'actionnariat salarié

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce qu'à partir de ce 21 mars, ses collaborateurs auront la possibilité de participer à son nouveau plan d'actionnariat baptisé 'Accelerate', pour 'les associer à nouveau à la croissance du groupe et les récompenser pour leur engagement au quotidien'.



Ce plan d'actionnariat salarié permettra à tous les bénéficiaires d'acquérir des actions Pernod Ricard à des conditions avantageuses dans le cadre du Plan d'Epargne Groupe (PEG) et d'un Plan d'Epargne Groupe International (PEGI).



Pour cette deuxième édition -après la première opération d'actionnariat salarié en 2019-, sept nouveaux marchés supplémentaires sont concernés, portant ainsi à 80% la proportion de salariés du groupe de vins et de spiritueux désormais éligibles.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.