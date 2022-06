Pernod ricard : Nouveau dispositif d'étiquetage numérique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce aujourd'hui le lancement, à l'échelle mondiale, d'un dispositif d'étiquetage digital au service de l'information des consommateurs.



Dans ce cadre, 'un programme pilote sera lancé en Europe en juillet 2022, avant d'être étendu au monde entier et à l'ensemble des marques du Groupe d'ici à 2024', indique Pernod Ricard.



Bientôt, toutes les bouteilles des marques de Pernod Ricard seront équipées d'un QR code qui figurera sur leur contre-étiquette. Une fois scanné avec un smartphone, ce code permettre au consommateur d'accéder à la liste des ingrédients, aux informations nutritionnelles ou encore aux risques liées à la consommation d'alcool.



'Tous les contenus seront adaptés aux spécificités locales, notamment aux recommandations en matière de consommation d'alcool qui diffèrent d'un pays à l'autre, et disponibles dans la langue du pays', précise la marque.



