Pernod ricard : Morgan Stanley dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a dégradé jeudi sa recommandation sur le titre Pernod Ricard de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours ramené de 230 à 205 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier recommande aux investisseurs de marquer une pause et de prendre leurs bénéfices sur la valeur après une surperformance de plus de 20% par rapport au secteur de la consommation depuis 2021.



'Si le titre demeure un nom de qualité et un actif de coeur à détenir de notre point de vue, nous nous attendons à ce que des vents contraires aux Etats-Unis et des pertes de parts de marché limitent le potentiel de révision à la hausse des prévisions de résultats et de revalorisation sur un horizon de 12 mois', souligne-t-il, ajoutant voir un profil risque/rendement mieux équilibré aux niveaux actuels.



