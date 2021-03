Pernod ricard : MFS Company passe sous les 5% des votes

(CercleFinance.com) - Massachusetts Financial Services (MFS) Company, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré avoir franchi en baisse, le 23 mars, directement et par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de Pernod Ricard.



La société américaine détient ainsi 5,99% du capital et 4,995% des droits de vote du géant français des vins et spiritueux. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Pernod Ricard sur le marché.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel