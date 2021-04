Pernod ricard : Les prévisions trimestrielles d'un analyste

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays - qui maintient une recommandation 'surpondérer' sur la valeur - dit s'attendre à une croissance interne de l'activité de 13,5% sur le 1er trimestre 2021, contre 11,3% pour le consensus, essentiellement portée par l'Asie.



Barclays se dit 'particulièrement optimiste' concernant la Chine, mais aussi au sujet de l'Inde où le groupe bénéficie selon lui de vents porteurs et d'une base de comparaison favorable.



L'activité en Europe s'annonce, elle, relativement faible, poursuit l'analyste, en raison de la prolongation des mesures de confinement, un élément qui lui fait penser que Pernod se montrera 'prudent' dans ses prévisions en visant une croissance interne de son résultat opérationnel courant pour l'exercice entre 6% et 8%.



Barclays a relevé son objectif de cours sur Pernod Ricard, le faisant passer de 194 à 195 euros, en vue de la publication - le jeudi 22 avril - du chiffre d'affaires trimestriel du groupe français de spiritueux.



