Pernod ricard : Le titre à la traîne, un analyste dégrade

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard figure lundi parmi les plus fortes baisses du CAC 40, pénalisé par un avis prudent des analystes de Bernstein qui disent s'inquiéter des valorisations tendues du secteur.



A 14h00, le titre du groupe de spiritueux recule ainsi de près de 1% alors que l'indice parisien évolue sur une note globalement stable.



Dans une note publiée dans la matinée, les analystes de Bernstein ont abaissé leur recommandation sur la valeur de 'surperformance' à 'performance en ligne', estimant que les titres du secteur font plus qu'intégrer le scénario d'un redressement de l'activité.



Pour Bernstein, la remontée des spécialistes des spiritueux - qui se traitent aujourd'hui à des plus hauts historiques en Bourse - a été trop importante.



Les analystes de Bernstein dégradent d'ailleurs également leurs conseils sur Campari et Diageo, ramenés à 'performance en ligne', ainsi que sur Rémy Cointreau, désormais recommandé à 'sous-performance'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.