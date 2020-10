Pernod ricard : Le groupe récompensé pour sa RSE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Pernod Ricard a été récompensé pour la 3e année consécutive par le Global Compact des Nations Unies. Le statut ' lead ' lui a été attribué afin de récompenser ses progrès permanents au regard des objectifs de développement durable fixés par l'Organisation des Nations Unies.



Le groupe se classe par ailleurs 4e parmi ses pairs du CAC 40 dans le nouvel indice d'engagement sociétal qui lie les engagements sociétaux d'une entreprise à sa performance financière.



Le groupe a également rejoint l'alliance Business for Nature réunissant des entreprises et organisations qui se mobilisent autour de la protection de l'environnement.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.