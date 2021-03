Pernod ricard : Lance des formations en ligne gratuites

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a annoncé aujourd'hui le lancement de modules de formation en ligne gratuits dédiés au bartending durable et responsable.



Ces cours, accessibles à tous les adultes en âge légal de consommer, seront disponibles via la plateforme de formation mobile EdApp, qui fait partie intégrante de l'initiative EducateAll en collaboration avec l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR).



EducateAll est une initiative mondiale qui se donne pour mission de démocratiser l'apprentissage et de favoriser l'accès global à des enseignements de qualité pour adultes.



