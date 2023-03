Pernod ricard : JPMorgan dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - JPMorgan a dégradé lundi sa recommandation sur le titre Pernod-Ricard, ramenée de 'surpondérer' à 'neutre' en raison de craintes d'un ralentissement du marché américain des spiritueux.



Le bureau d'études rappelle que le titre du groupe français a bien performé récemment - à la faveur de la solidité de ses prix - mais estime que ces bonnes performances pourraient ne pas résister à d'éventuelles déceptions du côté des Etats-Unis.



JPMorgan rappelle que Pernod Ricard a sous-performé le marché américain depuis 2020, un phénomène qui ne semble pas s'être amélioré au cours des derniers mois, selon lui.



Pourtant, son cours de Bourse a progressé de 13% depuis le début de l'année, faisant bien mieux que le secteur en Europe (+4%), mais aussi que Diageo (-1%), souligne l'analyste, qui décide en conséquence de placer le titre sous surveillance négative en vue de la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre, prévue fin avril.



