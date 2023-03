Pernod ricard : Investissement dans un whiskey aromatisé

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard USA annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans Skrewball, premier whiskey américain super-premium aromatisé au beurre de cacahuète, créé en 2018.



'Cette savoureuse association s'est imposée comme l'une des plus prisées au sein de la catégorie des whiskeys aromatisés et a permis à la marque de franchir, en 2022, la barre du demi-million de caisses de neuf litres vendues', souligne le groupe français.



Il souligne que les whiskeys aromatisés enregistrent une des plus fortes croissances de toutes les catégories de spiritueux aux Etats-Unis, et comptent pour un quart des ventes totales de whiskey réalisées dans ce pays, premier marché mondial des spiritueux.



