Pernod ricard : Emprunt obligataire placé avec succès

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a annoncé mercredi avoir placé avec succès une émission obligataire de 500 millions d'euros destinée à refinancer une partie de sa dette.



Le géant des spiritueux explique que les conditions de marché favorables et la réaction positive des investisseurs lui ont permis de placer ces obligations à un coupon avantageux de 0,125%.



Le produit de l'émission doit être affecté au remboursement total d'une souche obligataire d'un montant de 500 millions d'euros devant arriver à échéance en septembre 2023 et portant un intérêt annuel de 1,875%.



Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs qualifiés.



La dette senior de long terme de Pernod Ricard est notée 'Baa1', avec perspective stable, par Moody's et 'BBB+', avec perspective stable, par Standard & Poor's.



L'action Pernod était en hausse de 1,3% mercredi matin, dans un indice CAC 40 affichant une progression de l'ordre de 1%.



