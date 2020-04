Pernod ricard : Émission obligataire pour 1,5 milliard

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce avoir procédé à une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 1,5 milliard d'euros en deux tranches de 750 millions chacune, de cinq et 10 ans, avec un carnet d'ordres supérieur à 5,5 milliards d'euros.



Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs qualifiés et leur admission à la cotation sera demandée auprès d'Euronext Paris. La dette senior à long terme du groupe est notée 'Baa1' par Moody's et 'BBB+' par S&P's, avec des perspectives 'stables'.



