Pernod ricard : Deutsche Bank réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a réduit vendredi son objectif de cours sur Pernod Ricard de 162 à 159 euros, tout en maintenant sa recommandation 'vendre' sur le titre.



S'il fait remarquer que les résultats annuels du groupe de vins et spiritueux sont ressortis au-dessus des attentes au niveau de la croissance organique, l'analyste note que le bénéfice net comme le résultat opérationnel se sont révélés inférieurs aux attentes.



Certes, Pernod a réitéré son objectif de croissance du chiffre d'affaires dans le haut d'une fourchette comprise entre +4% et +7% et une expansion de la marge opérationnelle courante de +50 à +60 points de base, ajoute-t-il, mais son équipe de direction s'est refusé à endosser ces prévisions au titre de l'exercice 2023/2024.



Son management a d'ailleurs évoqué un début d'exercice relativement lent sous l'effet d'un effet de base défavorable et des difficultés économiques en Chine, poursuit DB.



L'intermédiaire s'inquiète par ailleurs des difficultés rencontrées la consommation hors de la maison en Chine, et notamment de la mauvaise passe traversée par les discothèques du pays, qui viennent s'ajouter aux inquiétudes entourant l'activité aux Etats-Unis.



