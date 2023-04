Pernod ricard : Croissance de 13% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard affiche un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2022/23 en croissance faciale de 13% à 9,51 milliards d'euros, grâce à une croissance interne de 8%, un effet prix élevé dans toutes les régions ayant atteint +9% au niveau du groupe.



'La performance, très forte et diversifiée, confirme la solidité de notre activité, avec des volumes résilients, un fort effet prix et une dynamique qui se poursuit dans toutes les régions et catégories de spiritueux', souligne son PDG Alexandre Ricard.



Pour 2022/23, Pernod Ricard prévoit une croissance interne du résultat opérationnel courant d'environ +10%, avec une progression de la marge opérationnelle. Un acompte sur dividende de 2,06 euros par action sera mis en paiement le 7 juillet.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur PERNOD RICARD en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok