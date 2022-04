Pernod ricard : Crédit suisse reste neutre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a confirmé son opinion 'neutre' sur Pernod-Ricard avec un objectif de cours inchangé de 220 euros.



Le broker constate une amélioration des résultats, en Europe mais aussi aux Etats-Unis, ce qui compense la faiblesse de la Chine.



L'analyste ne change pas ses estimations de ventes organiques et d'EBIT pour l'exercice 2022 (+16,1/17,6 %). ' Notre BPA pour l'exercice 22 augmente de 1 %, avec une hausse de 4 % pour les années extérieures, grâce à des taux de change favorables suite à la baisse de l'euro, et nous augmentons notre TP à 220 E (contre 217 E).



' Les fermetures en Chine ne sont pas idéales mais le risque pour l'EBIT de l'exercice 22 est limité : dans une année fiscale normale, nous estimons que le quatrième trimestre ne représente que 15% des ventes de l'exercice en Chine ', souligne le Crédit suisse.



