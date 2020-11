Pernod ricard : Crédit Suisse dégrade son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse dégrade son opinion sur Pernod Ricard à 'neutre' avec un objectif de cours ajusté de 170 à 172 euros, jugeant qu'une 'dynamique robuste aux Etats-Unis favorise un rythme de reprise plus rapide' pour Diageo que pour lui.



Dans une note sur le secteur européen des spiritueux, le broker affiche ainsi, par rapport au Français, une préférence pour son pair britannique, pour lequel il relève son opinion à 'surperformance', avec un objectif de cours rehaussé de 27,5 à 34,5 livres sterling.



Crédit Suisse considère que les deux groupes sont bien placés pour une reprise solide, mais pour les années 2021 et 2022, il remonte ses estimations de BPA de 19% et 12% pour Diageo, et de 4% et 2% seulement pour Pernod Ricard.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.