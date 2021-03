Pernod ricard : Credit Suisse confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse annonce ce matin une légère augmentation de ses estimations. ' Nous prévoyons une hausse du chiffre d'affaires organique de +10,8% au 3ème trimestre 2021 (par rapport au consensus actuel de Visible Alpha +11,4%), Pernod commençant à absorber l'impact initial de Covid (T3 2020 -14,4%) '.



L'analyste note une reprise légèrement plus forte en Asie. ' Notre BPA pour les exercices 2021 à 2023 augmente d'environ 1% grâce à l'évolution récente des taux de change. La reprise solide de l'Asie compense la sous-performance des Etats-Unis et de l'Europe. Nous prévoyons une accélération de la croissance en Inde (CSe Q3 +15% v Q2 +2%) ' indique Credit Suisse.



' Pernod se négocie avec une prime de 3-5% par rapport à Diageo. Nous pensons que cette prime n'est pas justifiée compte tenu de ses perspectives de redressement plus lent de la marge brute ' rajoute le bureau d'analyses.



Credit Suisse confirme donc son conseil neutre sur la valeur avec un objectif inchangé de 172 E.



