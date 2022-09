Pernod ricard : Création d'une nouvelle entité business

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce la création d'une nouvelle entité business.



L'objectif est de faire croître ses canaux de vente direct-to-consumer et d'accompagner leur expansion géographique mais également de lancer de nouveaux services et produits innovants pour mieux répondre et anticiper la demande des consommateurs.



À partir du 2 novembre 2022, The Whisky Exchange, Drinks & Co et Bodeboca seront réunis dans cette nouvelle business-unit. Cette nouvelle entité, qui fonctionnera comme une unité opérationnelle autonome au sein de Pernod Ricard, sera rattachée à Alexandre Ricard et Nicolas Oudinot au poste de Directeur Général.



