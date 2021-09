Pernod ricard : Contrat de rachats d'actions avec un PSI

(CercleFinance.com) - Dans la perspective de la reprise de son programme de rachat d'actions annoncée le 1er septembre pour un montant d'environ 0,5 milliard d'euros, Pernod Ricard a conclu un contrat d'achat d'actions avec un prestataire de services d'investissement (PSI).



Ce contrat porte sur une première tranche, aux termes duquel le groupe s'engage à acquérir ses propres actions pour un montant maximal de 250 millions d'euros. La période de rachat débutera ce 16 septembre et se terminera le 16 novembre au plus tard.



'Le prix de rachat par action n'excédera pas le prix par action maximum fixé par la 15ème résolution adoptée par l'assemblée générale des actionnaires du 27 novembre 2020', rappelle le géant français des vins et spiritueux.



