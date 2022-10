Pernod ricard : Confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Quelques jours seulement après être passé du statut d'actionnaire minoritaire à celui d'actionnaire majoritaire de sa filiale Sovereign Brands, Pernod Ricard annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Codigo, dans la tequila ultra-premium et prestige.



Suite à ces annonces, Stifel confirme son conseil à conserver sur la valeur avec un objectif de cours de 200 E.



' Combler l'écart aux États-Unis semble être une priorité absolue : 1) Le marché américain est structurellement dynamique et résiste aux ralentissements ; 2) La tequila a désavantagé Pernod Ricard sur le plan structurel (croissance organique) par rapport à Diageo ou Campari ' indique Stifel.



' La valeur de Pernod 2,4x ND/EBITDA (hors baux) est confortable, mais la direction pourrait avoir besoin de fournir plus de détails le 20 octobre (rapport du 1er trimestre 2023) ' rajoute l'analyste.



