Pernod ricard : CA de 8 407 ME pour les 9 premiers mois

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 8 407 ME pour les 9 premiers mois de l'exercice 2021/22, en croissance interne de +18%. Pour l'ensemble de l'exercice 2021/22, un impact devise favorable d'environ 110 ME est attendu sur le Résultat Opérationnel Courant indique le groupe.



Le chiffre d'affaires pour le 3ème trimestre de l'exercice 2021/22 s'élève à 2 447 ME, en croissance interne de +20% (+25% en facial).



Les marchés domestiques Must-Win enregistre une croissance aux Etats-Unis de +13%, l'Inde maintient une croissance à +19%, la Chine est en hausse de +12%, avec un Nouvel An chinois plus mitigé en raison du Covid et sur une base de comparaison élevée.



La croissance du Travel Retail est de +33%, suite à la reprise des voyages internationaux, à l'exception de la Chine.



Pour l'objectif 2021/22, le groupe vise une croissance interne du résultat opérationnel courant d'environ +17%.



' Nous prévoyons un quatrième trimestre moins dynamique, impacté par les perturbations liées au Covid en Chine, la normalisation de l'effet de phasage aux États-Unis et les suites du conflit en Ukraine. Dans l'ensemble, nous prévoyons pour l'exercice 2021/22 une forte dynamique des ventes dans toutes les régions, avec un rebond du On-trade, la résilience du Off-trade et la reprise progressive du Travel Retail ' a déclaré Alexandre Ricard, Président-Directeur Général.



