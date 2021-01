Pernod ricard : Bien orienté avec des propos de broker

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard prend 2% avec le soutien de Barclays qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 168 à 185 euros, le broker soulignant que le géant français des spiritueux a connu un premier semestre solide.



'Les spiritueux sont restés résilients aux États-Unis et la Chine a enregistré une forte croissance au cours des quatre premiers mois de l'année, ce qui est de bon augure pour le Nouvel An chinois. La dynamique en Inde continue de s'améliorer', note le broker.



'Seule l'Europe, avec la persistance des confinements des gouvernements a connu des problèmes à la fin de 2020', ajoute Barclays, qui a cependant 'des raisons de croire que la croissance sera plus rapide qu'on ne le pensait auparavant au second semestre 2021'.



