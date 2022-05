Pernod ricard : Bernstein relève à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bernstein a relevé vendredi son opinion sur le titre Pernod Ricard, qu'il porte de 'performance de marché' à 'surperformance', essentiellement pour des questions de valorisation.



Dans une étude consacrée au secteur européen des boissons alcoolisées, l'intermédiaire financier souligne que l'action du groupe français de spiritueux s'est dépréciée de 16% cette année, alors que ses perspectives de résultats se sont améliorées dans le même temps de plus de 6%.



Bernstein fait par ailleurs remarquer que le titre se négocie aujourd'hui sur la base d'une décote 'record' située entre 10% et 15% vis-à-vis du numéro un mondial du secteur, le britannique Diageo.



'Pernod Ricard se traite désormais en-dessous de ses niveaux historiques en dépit d'une croissance attendue de 12% de son bénéfice par action (BPA), ce qui nous conduit à penser que le titre est aujourd'hui sous-évalué', explique-t-il dans sa note.



Son objectif de cours est parallèlement abaissé de 222 à 215 euros.



