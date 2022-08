Pernod ricard : Berenberg reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat sur Pernod Ricard, assortie d'un objectif de cours de 235 euros, dans le cadre d'une étude consacrée au secteur européen des spiritueux.



Dans sa note, l'intermédiaire financier indique avoir relevé ses prévisions de résultats sur le groupe français suite aux solides performances déjà dévoilées par ses comparables, dont Diageo, Campari et Rémy Cointreau.



Berenberg étaye son optimisme par la révision à la hausse de ses estimations concernant l'activité en Europe, où les cafés et restaurants mènent la reprise, ainsi que par des projections plus favorables en Asie.



L'analyste met aussi en évidence l'effet positif lié au raffermissement du dollar, ou plutôt à la faiblesse de l'euro.



Plus généralement, Berenberg dit apprécier l'exposition de Pernod au segment dit 'super-premium', mais aussi son historique flatteur en matière d'amélioration des marges.



Il ajoute que le groupe est l'un des plus exposés au marché du 'travel retail' (achats liés au tourisme), un segment qui représentait 7% de son chiffre d'affaires avant la pandémie et qui est en train de redémarrer grâce à la reprise des voyages internationaux.



