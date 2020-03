Pernod ricard : Ajoute à son portefeuille la marque Italicus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce avoir développé son portefeuille avec Italicus, un apéritif italien infusé à la bergamote.



' Italicus est l'une des marques ' d'apéritivo ' contemporains les plus primées au monde. La marque a été distinguée comme Best New Spirit 2017 à la prestigieuse Tales of the Cocktail Spirited Awards et Top-trending liquor brand 2019/2020 par Drinks International ' indique le groupe.



Cet accord fait suite aux derniers partenariats réussis pour Pernod Ricard comprenant le gin ultra-premium Monkey 47, le whisky et bourbon américains Smooth Ambler et Rabbit Hole, le mezcal Del Maguey ou tout dernièrement le gin japonais ultra-premium KI NO BI.



' La dimension mondiale du réseau de distribution de Pernod Ricard continuera de jouer un rôle déterminant dans le succès de ces marques qui connaissent une croissance à deux chiffres, dépassant largement la moyenne du secteur ' rajoute le groupe.



