Pernod ricard : A suspendu ses exportations vers la Russie

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a annoncé avoir suspendu ses exportations vers la Russie où 100% de ses activités résident sur les vins et spiritueux importés.



Le groupe a adressé également un don pour soutenir le travail du Haut-Commissariat aux Réfugiés (UNHCR) et pour répondre à la demande de nombreux collaborateurs qui souhaitaient y contribuer.



Un fonds de solidarité interne a également été mis en place pour venir en aide aux collègues ukrainiens, abondé par Pernod Ricard et ouvert aux contributions de ses salariés dans le Monde.



